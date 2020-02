Veículo é recuperado pela Polícia Militar de Rondônia

O proprietário do sítio em que estava o veículo, relatou à polícia militar que havia encontrado há pouco tempo o táxi no terreno de seu sítio, com as portas abertas e vários itens revirados

Na tarde de sábado (01/02), policiais militares que estavam em patrulhamento nas proximidades do ramal Maravilha, na BR-319, em Porto Velho foram acionados por populares para verificar um veículo que se encontrava abandonado em um sítio.

O proprietário do sítio em que estava o veículo, relatou à polícia militar que havia encontrado há pouco tempo o táxi no terreno de seu sítio, com as portas abertas e vários itens revirados.

Quando a Polícia Militar chegou ao sítio verificou no veículo vários objetos pessoais jogados e pode constatar que constava restrição de roubo/furto, e que este havia sido furtado na BR-319 por indivíduos armados, na terça-feira (28/01) durante o dia. Na ocasião, foi realizada a retirada do táxi do buraco em que estava e levado para a Delegacia de Furtos e Roubos.

Fonte: PM-RO