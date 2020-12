Veja os últimos momentos da família que morreu em queda de avião no Paraná

A família embarcou por volta das 6h30 do aeroporto de Goioerê com destino ao Litoral do Paraná, Guaratuba, onde passariam o ano-novo

Imagens publicadas no Instagram mostram os últimos momentos da família Cruzeiro, que morreu em queda de avião, na manhã desta terça-feira (29/12), no Rio Macaco, em Roncador, região central do Paraná.

A família embarcou por volta das 6h30 do aeroporto de Goioerê com destino ao Litoral do Paraná, Guaratuba, onde passariam o ano-novo. No avião, pelo que mostram as imagens feitas pela família, estavam a mãe, Luciana Brito; o pai, Valdecy Cruzeiro; e as duas filhas, Beatriz e Julia Cruzeiro.

