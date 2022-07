VEJA – Rondônia e outros 3 estados da Região Norte aumentaram registros de armas em 450% de 2018 a 2021

Porto Velho, RO – Matéria veiculada pela versão online de VEJA aponta Rondônia como parte da região “região onde explodiu’’ a circulação de armas de fogo nos últimos anos”.

“Entre 2018 a 2021, o crescimento foi de 130,4% no Brasil e de 219% na região composta pelos estados de Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia , Roraima e Tocantins e parte do Maranhão”, diz a veiculação em determinado trecho.

“Entre 2018 a 2021, o crescimento foi de 130,4% no Brasil e de 219% na região composta pelos estados de Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia , Roraima e Tocantins e parte do Maranhão”, diz a veiculação em determinado trecho.

Em outra parte, a notícia anota:

O crescimento é ainda mais expressivo nos estados do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia.



Levantamento da Folha mostra que estados que votaram em Bolsonaro são os que mais registram armas / Reprodução