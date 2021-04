Vereador Eliomar Monteiro agradece o Deputado Laerte Gomes pelos recursos destinados

Vereador Eliomar Monteiro, usou a tribuna durante a Sessão do dia 12, para agradecer o Deputado Estadual Laerte Gomes, pela parceria destinando uma emenda de 600 mil reais no ano passado para compras de Tubos Corrugados onde serão instaladosnas linhas e travessões. Novamente o referido deputado solicitou mais um projeto para enviar mais um recurso no valor de 300 mil reais para que sejaconclusão dos serviços.

“Quero agradecer ao Deputado por esses recursos, onde já se encontra na Secretaria de obras os Tubos que serão instalados desde a linha 164 até a linha 192, substituindo as pequenas pontes e travessões, melhorando a trafegabilidade dos moradores vicinais”, disse o Vereador.

Com o valor do próximo recurso enviado, as obras serão realizadas desde o Distrito de Nova Estrela até a linha 192, para conclusão do serviço.

Agradecendo também ao Secretário de obras Ênio, diretor Robinho e toda sua equipe por sempre estarà disposição para atender suas solicitações.

Via assessoria