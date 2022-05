Vereador Fogaça busca informações sobre asfalto de emendas parlamentares do ex-deputado federal Lindomar Garçom

O vereador Everaldo Fogaça (Republicanos) esteve hoje na Secrearia Municipal de Obras (Semob) para fiscalizar e acompanhar várias obras de pavimentação que estão sendo realizadas em algumas regiões do setor leste da cidade.

As obras fazem parte de pedidos do ano de 2016, através de emenda parlamentar do ex-deputado federal Lindomar Garçom que destinou ao município de Porto Velho e que agora começam a ser executadas.

Segundo vereador, a empresa Madecon, vencedora da licitação, está concluindo as obras de pavimentação da rua Cascalheira, após terminar irá para a região do Parque Amazônia, no bairro Mariana, e por último na rua Fortuna.

Em relação ao bairro Planalto 2, o processo está em fase de contratação, antes da assinatura da ordem de serviço pelo Município, o que deve acontecer em até 45 dias.

Dentre as ruas a serem beneficiadas no Planalto 2 estão a Eduardo Campos, Azaléia, Butão, Orquídeas e a Solar.

“Até o final do período de estiagem ainda tem muitas indicações do nosso gabinete para serem executadas pela Prefeitura em váriso bairros da cidade.

As máquinas da Prefeitura estão nas ruas e os serviços estão seguindo o cronograma pré-estabelecido e estamos certos de que até final do ano muitas obras vão mudar a realidade de centenas de ruas da nossa capital”, ressaltou.

