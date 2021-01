Vereador Fogaça é eleito presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Porto Velho

O vereador Everaldo Fogaça (Republicanos) foi eleito na sessão extraordinária de quinta-feira, 7, o presidente da Comissão de Constituição de Justiça e Redação (CCJR) da Câmara Municipal de Porto Velho, uma das mais importante do Legislativo. A comissão será formada ainda pelos vereadores (membros) Edmilson Dourado (Avante) e Junior Queiroz (PR).

Na legislatura 2013/2016, Everaldo Fogaça já havia sido presidente da CCJR, cuja função principal é analisar a constitucionalidade, técnica dos projetos oriundos do Executivo e dos vereadores. “Agradeço a cada um dos 20 votos que recebi dos colegas vereadores. Na outra legislatura onde também atuei como presidente da CCJR aprovamos inúmeros projetos importantes do Executivo e do Legislativo, sempre com celeridade e propondo mudanças necessárias no teor dos projetos”, disse o vereador.

Everaldo Fogaça já iniciou a formação de um gabinete técnico específico para atender as demandas da CCJR, que contará com uma assessoria jurídica e legislativa para a realização de um trabalho de excelência e dinâmico, inclusive com a realização de audiências públicas para discutir projetos de interesse da comunidade junto à população.