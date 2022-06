Vereador Fogaça recebe visita de Mariana Carvalho e reunião dá início a alinhamento de pré-candidaturas

Porto Velho, Rondônia – O vereador Everaldo Fogaça e a deputada federal licenciada Mariana Carvalho tiveram encontro na tarde desta segunda-feira 20 no escritório político do parlamentar municipal de Porto Velho.

É a primeira reunião exclusiva entre as duas lideranças da capital desde que Mariana ingressou no Republicanos, partido do qual Fogaça é um dos expoentes no Estado, e o encontro pode ser o início de uma parceria entre os dois tanto para a campanha eleitoral quanto para o período posterior às eleições, posto que ambos são pré-candidatos para a disputa de outubro.

Como se sabe, Fogaça é um dos pré-candidatos a deputado estadual, enquanto Mariana Carvalho está construindo sua pré-candidatura ao Senado, e além de terem em comum o fato de ter domicílio eleitoral em Porto Velho, ambos apoiam o projeto de reeleição do governador Marcos Rocha.

A eventual proximidade futura nos palanques, caso ambos realmente confirmem suas pretensões na convenção do partido ao qual pertencem, permite a elaboração de metas conjuntas não apenas para Porto Velho, mas também para a região de Cacoal, onde Fogaça também tem muita influência, assim como para outros pontos do Estado.

Everaldo Fogaça comentou a reunião de ontem, classificando-a como “muito produtiva” e que a ação dá início ao um provável alinhamento das duas pré-candidaturas, e que “essa parceria deverá trazer bons resultados para a população da capital do Estado e aos rondonienses em geral”.

Assessoria