Vereador Fogaça será relator de matérias do Executivo que levarão melhorias salariais aos servidores Segundo o vereador, ele estará reunindo com os membros da CCJR ainda esta tarde para que todos os projetos estejam com os Pareceres prontos para votação na sessão extraordinária de amanhã 13.04, do Legislativo Municipal

