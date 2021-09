Vereador morre eletrocutado em São Miguel do Guaporé

O vereador de São Miguel do Guaporé, Adriano Sacoman (PSB), morreu na manhã desta quarta-feira (29), aos 36 anos. “Dedé”, como era conhecido, recebeu uma descarga elétrica na localidade de Santana do Guaporé, onde residia.

De acordo com informações preliminares, o vereador tentava apanhar uma manga utilizando uma vara com um pedaço de ferro, que teria encostado em uma fiação elétrica. “Dedé” foi socorrido, mas não resistiu.

O velório do vereador acontecerá em Santana do Guaporé e o sepultamento no município de Nova Brasilândia.

Após a morte do vereador , a Energisa informou que já está apurando a circunstâncias do incidente. A empresa lamentou o ocorrido, e orientou a população para evitar qualquer contato com a rede elétrica e pede que a Energisa seja informada sempre que ocorrer qualquer tipo de intervenção.

