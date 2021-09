Vereadores de Cujubim agradecem presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano pelos R$ 600 mil para a recuperação de estradas

O município de Cujubim recebeu R$ 600 mil, fruto de emenda do presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), para a recuperação de mais de 400 quilômetros de estradas vicinais

Os vereadores, autores do pedido do recurso, Alecio Pretinho (PDT) e Gilvan Barata (MDB), estiveram nesta quarta-feira (01), reunidos com o deputado e agradeceram pelo benefício, que também foi solicitado pelo prefeito Pedro Fernandes (DEM)

“Atendendo ao pedido dos vereadores Barata e Alecio, e também do prefeito, destinamos os R$ 600 mil para obras de patrolamento e melhorias nas estradas vicinais, facilitando a locomoção e o transporte da produção agropecuária do município”, disse Redano

No total, serão mais de 400 quilômetros de estradas que receberão melhorias, sendo 413 quilômetros de patrolamento e seis quilômetros de encascalhamento. Serão beneficiadas estradas no setor do Galo Velho, nas linhas chamadas CP e na linha 114-8.

Via ALE-RO