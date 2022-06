Viagem para Dubai: quando ir?

Ir para Dubai é uma viagem para ficar marcada na vida de qualquer pessoa. Não é todos os dias que temos a oportunidade de ver as ilhas artificiais, os arranha-céus gigantes e todo o luxo e glamour que a capital dos Emirados Árabes oferece.

Pensando nisso, traremos algumas datas interessantes para você tornar essa viagem ainda mais especial, além de como conseguir promoção de passagem aérea.

Clima

O clima é uma das coisas que interfere bastante na vida e na rotina das pessoas em Dubai. Por lá o calor é muito forte e em temporada de verão quase se torna impossível sair às ruas, pois as temperaturas passam dos 40ºC.

No inverno, o clima fica mais ameno, especialmente entre os meses de novembro e abril. Nesse intervalo prepare suas milhas aéreas e aproveite os passeios ao ar livre, almoçar na varanda do prédio, entre outras coisas impossíveis de se fazer no calorão do verão.

Baixa Temporada

Viajar na baixa temporada, durante os meses de verão, tem suas vantagens e desvantagens. As temperaturas chegam a ultrapassar os 40ºC, andar na rua, passear pelas praias acaba ficando mais difícil.

No entanto, pode ser uma boa oportunidade de economizar, pois como reduz bastante a quantidade de turistas, os preços também ficam mais atrativos e pode encontrar diárias em hotéis luxuosos com condições bem mais fáceis. O preço das passagens aéreas também é menor.

Veja as médias anuais de temperatura e índice pluviométrico

Janeiro – 13.2°C / 24.1°C / 17 mm;

Fevereiro – 14°C / 24.6°C / 28 mm;

Março – 16.8°C / 28°C / 13 mm;

Abril – 19.3°C / 31.6°C / 8 mm;

Maio – 23°C / 36°C / 0 mm;

Junho – 25.7°C / 38.3°C / 0 mm;

Julho – 28.5°C / 39.8°C / 0 mm;

Agosto – 28.5°C / 40°C / 0 mm;

Setembro – 25.6°C / 38.4°C / 0 mm;

Outubro – 22°C / 34.6°C / 0 mm;

Novembro – 17.6°C / 30.6°C / 5 mm;

Dezembro – 15°C / 26.6°C / 16 mm.

Saiba como economizar na hora de comprar passagens aéreas

Com algumas dicas simples você consegue comprar passagem aérea Miami ou para qualquer outro destino do mundo com preços bem mais baixos, confira:

1 – Se tiver disponibilidade, seja flexível com as datas. Viajar fora da alta temporada custa bem mais barato.

2- Busque aeroportos alternativos e próximos do local de destino. Com menos movimento, eles costumam ter taxas menores.

3 – Compre as passagens com antecedência e pesquise por elas fora do horário comercial.