Viajar de carro voador por R$ 500? Azul planeja voo em 2025

Carros voadores já deixaram de ser assunto de ficção científica há algum tempo, com a rápida evolução desta tecnologia nos últimos anos, mas ser proprietário de um ainda parece um sonho distante.

No entanto, fazer um trajeto de 100 a 250 quilômetros, de acordo com uma necessidade específica (como ir do centro de São Paulo a Ilhabela), pode estar mais próximo do que você imagina.

Isso pode ser possível graças aos novos eVTOL (sigla em inglês para veículo elétrico de pouso e decolagem na vertical, que vem sendo chamado de “carro voador”).

O plano ousado foi anunciado pela empresa aérea Azul, que investirá mais de US$ 1 bilhão no projeto que poderíamos até chamar de “Uber aéreo”.

A ideia do serviço é competir nos trajetos aéreos de até 250 quilômetros, que hoje estão restritos a um publico bastante elitizado com o uso de helicópteros.

E é justamente este o diferencial – o carro voador consegue decolar usando os helipontos – São Paulo é recordista mundial neste quesito, tendo uma oferta quase cinco vezes maior que uma metrópole de mesmo tamanho, como Nova York (são quase 200, segundo a ANAC).

Segundo cálculos da Azul, o custo da viagem de 100 quilômetros em um helicóptero é de R$ 2.000 – a expectativa é reduzir em até quatro vezes este valor, dando um preço final por volta de R$ 500 para voos de até 250 quilômetros (distância em linha reta, alcançando inclusive o litoral carioca saindo da capital paulista, por exemplo).

Para que isso seja possível, a tecnologia conta com a autonomia e capacidade para passageiros do eVTOL da empresa alemã Lilium. Por enquanto, ele transporta seis passageiros (sete incluindo o piloto), bem próximo do que um helicóptero de porte médio faz.

Mas a expectativa é que novos carros voadores consigam em breve transportar até 16 passageiros, o que, claro, reduziria bastante o preço final para o consumidor e, aí sim, seria possível chamar o projeto de “Uber aéreo”.

Ao todo, foram encomendadas 220 aeronaves para dar início a essas viagens ao melhor estilo futurista em 2025.

O eVTOL da Lilium tem semelhanças e diferenças em relação a outro carro voador apresentado recentemente pela Embraer. O modelo alemão tem 36 motores elétricos com arquitetura de dutos, velocidade de cruzeiro de 280 km/h e voa a até 10.000 pés de altitude (3 km).

Já o Eve, da Embraer, deve focar em deslocamentos menores e em menores altitudes. Ambos, porém, fazem uso do pouso e decolagem na vertical, sem emissão de carbono e também sem a poluição sonora produzida pelos helicópteros.

No projeto anunciado, os trajetos para entrar em operação já em 2025 ligariam a cidade de São Paulo a pontos como Riviera São Lourenço e Ilhabela, no litoral, cidades como Rio de Janeiro, Macaé e Angra dos Reis e cidades do interior como Campinas, Sorocaba, São José dos Campos, além do próprio Aeroporto de Viracopos, hoje base da maioria dos voos da Azul no Brasil.

Icarros