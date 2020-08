Viatura capota com quatro policiais em Cujubim (RO)

Os policiais estavam próximo a Machadinho D’Oeste (RO) compondo a missão de fiscalização ambiental junto com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), na Resex Ipê.

Até que foram acionados, via central de operações, para prestar apoio a agentes da Policia Ambiental e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que estavam em perigo em Cujubim, numa linha conhecida como Soldado da Borracha.

Rapidamente, com sistema luminoso e sonoros ligados, eles se descolaram ao local. Conforme relataram em boletim de ocorrência, havia intensa poeira na estrada.

Em um ponto do trajeto os policiais viram uma caminhonete no mesmo sentindo. Eles pediram passagem, a caminhonete sinalizou com seta para direita e freiou de forma brusca, aumentando a poeira e prejudicando na visibilidade da estrada. Logo a viatura conseguiu ultrapassar porém na frente estava uma curva acentuada.

O motorista informou que as rodas traseiras não se firmaram no solo por conta dos cascalhos e terra solta. A viatura perdeu aderência com solo, rodou na rodovia e tombou ficando com as rodas para cima.

O acidente causou lesões nos quatro ocupantes. O motorista sofreu um ferimento mais profundo no cotovelo direito e pancadas fortes na cabeça e nuca.

