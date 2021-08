Víctor Salazar, do Olimpia, sofre traumatismo craniano após lance com Arrascaeta

Víctor Salazar, lateral-direito do Olimpia, sofreu traumatismo craniano após lance com Arrascaeta, do Flamengo durante o primeiro tempo do duelo, desta quarta-feira, em Assunção, pelas quartas de final da Libertadores. O atleta perdeu momentaneamente a consciência, sofre uma convulsão e teve de ser levado a um hospital de ambulância, onde passou por exames.

No gramado, os companheiros de Salazar se desesperaram com a situação e Richard Ortíz, um dos mais experientes do time, chegou a chorar. Ao entrar na ambulância, o atleta recebeu soro. Após cerca de dez minutos de paralisação, a partida prosseguiu com Otalvaro na equipe paraguaia.

Salazar passará a noite internado e será revisado por um neurologista e um oculista. É incerta sua participação na partida de volta prevista para a próxima quarta-feira, às 19h15, em Brasília, no Estádio Mané Garrincha.

Com a derrota por 4 a 1, o Olímpia só vai obter a classificação para a semifinal, se vencer o duelo de volta também por goleada.

