Ucrânia: Aeroporto e outras cidades bombardeadas durante a madrugada; veja vídeo

As primeiras duas explosões foram registradas por volta das 03h00 (23h00 horário de Brasília), no centro de Kiev, tendo sido seguidas pelas sirenes de ambulâncias, segundo jornalistas da AFP.

Durante a madrugada desta quinta-feira, num discurso televisivo, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou que decidiu lançar a operação militar em resposta a ameaças de “genocídio” no leste da Ucrânia vindas das autoridades de Kiev. Entretanto, várias foram as cidades bombardeadas, culminando na capital do país, Kiev, incluindo o seu aeroporto.

Foram também registrados bombardeios em Mariupol, Kramatorsk, Kharkiv, no leste da Ucrânia, e no porto de Odessa, situado no Mar Negro.

Na galeria de cima pode ver o bombardeio do aeroporto Ivano-Frankivsk, na capital da Ucrânia, Kiev, partilhado nas redes sociais.

Foram ainda partilhadas imagens de explosões que aconteceram na noite de ontem em Kharkov:

Temporarily occupied Kharkov. Russian MLRS are working pic.twitter.com/iKsnVufV5X — Андрей (@AndreyZhukovv) February 24, 2022



Nesta cidade, além dos bombardeios podemos ver também o vídeo de um dos mísseis disparados, partilhado no Twitter:

Мы проверили: видео действительно снято в Харькове, виден хвост ракетной части реактивного снаряда РСЗО «Смерч».

Ракетная система залпового огня (РСЗО) — неизбирательное оружие. Удары по населённым пунктам с применением такого оружия — военное преступление pic.twitter.com/ks0r99S6EX — CIT (@CITeam_ru) February 24, 2022



Em Odessa, o porto da cidade foi bombardeado:

The aftermath of the Russian strikes targeting the Ukrainian Navy in Odessa. pic.twitter.com/1jJaXzQeZQ — Status-6 (@Archer83Able) February 24, 2022



A Ucrânia relata pelo menos oito mortes e mais de uma dezena de feridos nas primeiras horas da invasão russa ao país, segundo o assessor do Ministério do Interior, Anton Gueraschenko.

“Uma mulher e uma criança ficaram feridas na região de Konopot, onde um carro se incendiou. Na cidade de Podolsk, na região de Odessa, há sete mortos, sete feridos e 19 desaparecidos como resultado do bombardeio. Na cidade de Mariupol, região de Donetsk, há um morto e dois feridos”, relatou o responsável, na plataforma Telegram.

