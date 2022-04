Vídeo – Caça chinês lança bombas de 500 quilos em exercício militar; EUA enxerga risco na expansão bélica chinesa

O treinamento teve o intuito de criar experiências para jovens cadetes, testar os limites da aeronave de combate e demonstrar as habilidades da Força Aérea chinesa.

De acordo com reportagem do Global Times, uma brigada da Academia de Voo de Shijiazhuang realizou com a Força Aérea do Exército de Libertação Popular (ELP) da China um exercício de treinamento com duas bombas de 500 quilos lançadas de um caça de treinamento JL-10 pela primeira vez.

“Nós nunca lançamos uma bomba de 500 quilos em treinamentos anteriores, então esta é a primeira vez. Estou muito animado para completar esta missão e vamos praticar o que for necessário no campo de batalha”, afirmou Li Liang, instrutor de voo da Força Aérea do ELP, à televisão estatal chinesa CCTV, na terça-feira (5).

Citando informações da CCTV, o Global Times escreveu que os treinamentos aconteceram em março deste ano, mas não foi divulgada a data exata.

Em entrevista ao Global Times na terça-feira (5), um especialista militar chinês, que pediu anonimato, informou que foram realizados exercícios simulando bombardeios com capacidade ar-terra e situações de combate ar-ar.De acordo com Wang Ya’nan, editor-chefe da revista Aerospace Knowledge, a aeronave JL-10 tem como principal objetivo funcionar como caça de treinamento para jovens cadetes, mas é igualmente capaz de carregar armamentos e realizar papel de caça de combate leve. Wang afirmou, em entrevista ao Global Times, que o avião chinês também é vendido sob o nome L-15 e é utilizado por outros exércitos.

Expansão é vista como risco

O Comando Estratégico dos EUA assegura que Pequim conta com uma “sólida capacidade de mísseis balísticos” que permitiria lançar um ataque capaz de alcançar seu país.

Charles Richard, chefe do Comando Estratégico dos EUA, expressou sua preocupação com a “impressionante expansão” do arsenal nuclear da China e seus avanços no campo dos sistemas hipersônicos, informou a Bloomberg.Em uma declaração escrita dirigida ao Subcomitê de Defesa de Subsídios da Câmara dos Representantes dos EUA, Richard assegurou que Pequim tem a capacidade de “escalar unilateralmente um conflito a qualquer nível de violência” e “a qualquer momento”, observando que Washington já não pode se “dar ao luxo” de pensar que o risco é baixo.

A China conta com “três novos campos de mísseis nucleares” no oeste de seu território, cada um com aproximadamente 120 silos.Esta “sólida capacidade de mísseis balísticos” permite ao país lançar um ataque capaz de alcançar os EUA, indicou Richard.Outros avanços incluem radares terrestres e, pelo menos, um satélite geoestacionário capaz de detectar lançamentos de mísseis balísticos, observou.O alto comando ainda comentou que a China está “investindo pesado”, entre outras, em tecnologia de armas hipersônicas contra sistemas de defesa antimísseis, antissatélites e sistemas aéreos não tripulados.

Com informações da Sputnik