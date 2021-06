Vídeo: Comerciante reage a assalto, mata bandido e fere outro

O criminoso Bruno Conceição Santos morreu na tarde de terça-feira (8), após ser baleado por um comerciante, dono de uma loja de colchões, durante uma tentativa de assalto em um estabelecimento comercial, localizado no bairro Nova Brasília, no município de Ji-Paraná. O comparsa dele, Douglas Almeida Jesus, foi ferido e preso momentos depois em Ouro Preto do Oeste.

Câmeras de segurança do local mostram o momento que a dupla armada chega e anuncia o roubo, rendendo a filha do comerciante, que está dentro de uma sala, reage e efetua vários disparos contra os bandidos. Eles também atiram contra a vítima. Durante a troca de tiros, Douglas é atingido com três disparos e foge do local. Já Bruno, não consegue fugir e é alvejado com vários disparos.

O comerciante foi atingido com um tiro de raspão na cabeça, e não corre risco de morrer. Uma equipe de resgate socorreu Bruno até o hospital, mas ele não resistiu e morreu na mesa de cirurgia. Horas depois, Douglas foi preso no município de Ouro Preto quando buscava por atendimento médico.