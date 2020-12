Vídeo – Delegacia De Polícia Pega Fogo Em Presidente Médici

O sinistro aconteceu nesta manhã de quinta feira (24), na delegacia regional do município de Presidente Médici em Rondônia. O fogo destruiu quase todo o prédio, ninguém se feriu somente danos materiais foram registrados.

Segundo informações apuradas juntos a servidores do órgão, o fogo pode ter sido causado por danos na parte elétrica, curto circuito, pois um cabo de rede que sai do poste estava caído na frente da DP. O local foi rapidamente evacuado e um caminhão pipa da prefeitura ajudou no combate as chamas.

Servidores relataram, que a delegacia não possui estrutura para evitar esse tipo de evento, uma vez que ao avistarem as chamas, tentaram achar extintores de incêndio, mas não encontraram.

A perícia foi acionada e vai investigar as causas.

Vídeo:

Fonte: Rondônia Atual