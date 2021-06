Vídeo: Homem atravessa rio repleto de jacarés e viraliza na web

Um homem atravessando um rio repleto de jacarés no Mato Grosso viralizou nas redes sociais. O registro atraiu a atenção dos internautas e já atingiu quase 300 mil visualizações.

No último domingo (13), o perfil The Real Nature Page divulgou a gravação inusitada. No conteúdo, é possível ver o homem em um barco, atravessando o rio com diversos jacarés, enquanto diz: “Isso aqui é o Pantanal do Mato Grosso”.

“Rolou uma aglomeraçãozinha, mas tá todo mundo vacinado aí!”, brincou uma internauta. “Eles são todos cidadãos brasileiros que foram vacinados contra a Covid”, comentou outro. “O Brasil não é para amadores”, opinou um terceiro.

Istoé