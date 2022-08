Vídeo – Idoso morre após discutir com equipe da Energisa; empresa foi à residência cortar energia, diz site O caso foi noticiado pelo Folha do Sul Online, de Vilhena

Porto Velho, RO – O site de Vilhena Folha do Sul Online veiculou vídeo mostrando o momento em que um idoso morre após discutir com uma equipe da Energisa.

O homem faleceu aos 77 anos.

De acordo com a veiculação, o filho dele, de 20 anos, tentou reanimar o pai após este sofrer, ainda segundo a publicação, um ataque cardíaco.

A situação toda ocorreu em decorrência de uma suposta dívida de R$ 318,50.

“Segundo a viúva do lanterneiro Domingos Cavalcante de Oliveira, com quem ela vivia há 21 anos, na manhã da última sexta-feira, 12, uma equipe da Energisa foi até a residência de “Baiano”, como o ancião era conhecido, e cortou a luz. O imóvel do casal fica no bairro Aripuanã, Setor 23, em Vilhena”, diz a página.

O homem acabou ficando nervoso com o imbróglio, e chegou a explicar que não devida nada; entretanto, os trabalhadores da Energisa alegaram estar ali “cumprindo ordens”, justificando, ainda, constar a dívida no “sistema”.

