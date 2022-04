Vídeo – Marcos Rogério confirma pré-candidatura ao Governo de Rondônia e aumenta possibilidades da direita

Porto Velho, RO – O senador de Rondônia Marcos Rogério, do PL, lançou oficialmente sua pré-candidatura ao Governo do Estado.

Com isso, a direita aumenta ainda mais suas possibilidades para conservar o Poder no Palácio Rio Madeira.

Há pouco, Rogério surgiu em foto com o deputado federal Léo Moraes, do Podemos, e sua colega, Jaqueline Cassol, do Progressistas.

A imagem gerou rumores sobre o destino do membro da Câmara Alta em Brasília, indefinição resolvida com suas próprias palavras no vídeo veiculado em suas redes sociais no último sábado (02).

Marcos Rogério está no partido de Valdemar Costa Neto e do presidente da República Jair Bolsonaro, que, por sua vez, também é amigo do atual govenador de Rondônia Coronel Marcos Rocha, do União Brasil.

VEJA: