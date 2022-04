Vídeo: PRF em Rondônia apreende carga de cocaína avaliada em mais de R$ 100 milhões

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou na manhã desta quarta-feira (6) a apreensão de 609 quilos de cocaína, que estava sendo levada em um caminhão de transporte de soja. A droga, segundo a PRF, foi avaliada em mais de R$ 100 milhões e foi apreendida durante uma abordagem na área urbana de Pimenta Bueno. Um homem de 30 anos foi preso;

De acordo com a assessoria de comunicação da PRF, trata-se da maior apreensão de droga da história da corporação em Rondônia e possivelmente a do norte brasileiro.

A apreensão aconteceu durante patrulhamento noturno, realizado diariamente na região entre 23 horas e meia-noite. O motorista do caminhão foi abordado e os policiais, especialistas em identificação veicular, perceberam algumas inconsistências e decidiram realizar uma fiscalização mais aprofundada. Minutos depois um compartimento secreto do caminhão foi descoberto e lá havia mais de 500 tabletes da droga.

As embalagens eram ilustradas com duas imagens: a primeira, em preto e branco, com uma foto do gângster Al Capone. Já a imagem colorida traz o rosto do traficante mexicano “El Mencho”, procurado internacionalmente com recompensa de US$ 10 milhões por sua prisão.

A PRF acredita que a droga seria encaminhada para estados do sudeste do Brasil ou até mesmo a outros países.