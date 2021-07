VÍDEO: Tempestade de areia cobre subúrbio de Phoenix, nos EUA

Uma enorme tempestade de areia tomou o céu no subúrbio de Phoenix, no estado do Arizona, nos Estados Unidos.

Imagens feitas com um drone na terça-feira (27) mostram uma parede de poeira sobre a capital do Arizona, no sudoeste do país (veja no vídeo acima).

O Serviço Meteorológico Nacional em Phoenix emitiu um alerta de poeira para a cidade e sobre a baixa visibilidade e rajadas de vento causadas pela tempestade.

Rajadas de vento de até 80 km/h foram registradas no condados de Chandler, Queen Creek e Mesa, a sudeste de Phoenix, e tempestades isoladas atingiram a parte central do Arizona na noite de terça.

A visibilidade ficou abaixo de 1 milha (1,6 km) em algumas áreas, incluindo importantes rodovias da região, segundo o departamento estadual de transporte.

Monções e habub

A “temporada de monções” do Arizona levam ao surgimento de “perigosas paredes de poeira sobre o estado, turvando a visão dos motoristas e cobrindo carros e casas”, segundo a imprensa local.

Joe Grana, autor das imagens, afirmou à agência de notícias Reuters que, embora este não seja o pior “habub” que já presenciou em Phoenix, o fenômeno foi “bastante significativo”.

Habub é um tipo de tempestade de areia intensa que é levada por uma corrente atmosférica e geralmente ocorre em regiões áridas.

