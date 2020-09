VÍDEO: viraliza vídeo mostrando incêndio de grande proporção que paralisou trânsito na BR-364 em cidade de MT

Um incêndio de proporção gigantesca paralisou o trânsito na BR-364 por várias horas entre as cidade de Cuiabá e Jaciara, em Mato Grosso, nesta segunda-feira, 31.

Segundo informações levantadas pela reportagem do FOLHA DO SUL ON LINE junto a Polícia Militar do Mato Grosso, o incêndio na vegetação dos dois lado da BR ocorreu bem próximo à cidade de Jaciara, tendo as labaredas, como mostra um dos vídeos, que viralizou em Rondônia, invadido a pista, provocando riscos enormes de acidente e de incêndio de veículos.

Devido ao enorme paredão de fumaça, o Corpo de Bombeiros bloqueou a pista da rodovia nos dois sentidos, levando motoristas a ficarem parados por horas ou retornarem para não correrem o risco de ter seus veículos incendiados.

Além do transtorno na pista, muitas cidades vizinhas passaram o dia encobertas pela fumaça.

