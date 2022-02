Vídeos que detalham escândalo envolvendo Fux, família Barroso e banco Itaú no maior calote judicial da história, já foram assistidos por mais de 128 mil pessoas

“Não cabe ao conselho (CNJ) fiscalizar, reexaminar ou interferir nos efeitos de decisão judicial, regularmente proferida por membro do Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional. As atribuições do conselho estão previstas no parágrafo 4º do artigo 103-B da Constituição Federal”.

Um dos maiores golpes aplicados por uma instituição financeira contra um acionista, que ainda está em andamento, é revelado em detalhes em dois vídeos produzido por PAINEL POLÍTICO e já atingiram pouco mais de 128 mil visualizações em nosso canal no Youtube. Para vídeos com tema tão segmentado, é uma conquista importante.

No primeiro vídeo (abaixo), eu mostro como o Banco Itaú manobrou, através do advogado Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, herdeiro do escritório do tio, contratado às pressas para tumultuar o processo, que transitou em julgado, e garantir tempo ao banco.

Em setembro de 2020, a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, do Tribunal de Justiça do Pará, determinou o bloqueio de R$ 2,09 bilhões nas contas do Banco Itaú e Itaú Corretora de Valores, em processo movido por um acionista que luta, e muito, para tentar validar um lote de ações comprados em 1973, que o banco se recusa a reconhecer o valor corrigido. O Itaú foi condenado por litigância de má-fé neste processo, e em uma interferência ilegal, atuando como corregedor do CNJ, Fux cassou a ordem de bloqueio da magistrada.

O caso vem provocando revolta entre os espectadores do vídeo. Nos comentários, é unânime a indignação contra a atitude abusiva do ministro, que interferiu no processo e colocou a segurança jurídica em grave risco, abalando ainda mais a confiança no sistema judicial brasileiro.

O segundo vídeo, produzido na sequência, e que já foi visto mais de 1770 vezes, é mais longo e mais completo, onde falo sobre o processo todo, e as manobras que vem sendo feitas pelo quarteto para evitar o pagamento da dívida. CLIQUE AQUI para ler tudo que publicamos até agora sobre o caso.

Confira o segundo vídeo e assine nosso canal para ficar por dentro do assunto:

