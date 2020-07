Vila Angatu retoma atividades no vilarejo de Santo André com novo conceito de hospitalidade

Um pequeno e pacato vilarejo com 800 habitantes no litoral sul da Bahia, que abriga uma praia preservada, com acesso praticamente particular a hóspedes de apenas dois empreendimentos hoteleiros e poucas pousadas. Este é o povoado de Santo André, que promete tranquilidade, natureza exuberante e segurança aos turistas que começam a planejar as próximas férias. Adquirido em 2019 pelo Grupo Alemão Campo Bahia, o Vila Angatu Eco Resort & Spa retoma suas atividades no próximo mês (1° de agosto), após a suspensão das atividades em função do Coronavírus, com um novo conceito de hospitalidade, em meio a uma área total de 50 mil m², vista para o mar e pé na areia. O resort tem investimento previsto de R$ 1,2 milhão para 2020, que vem sendo feito em diferentes frentes.

Aliado à já tradicional simpatia e hospitalidade baiana, o novo modelo de gestão é resultado de uma ampla reformulação das instalações e dos serviços e de adaptações aos protocolos de distanciamento e higiene, em conformidade com órgãos nacionais e internacionais, com o objetivo de garantir o conforto, bem-estar e segurança de hóspedes, colaboradores e fornecedores. O Vila Angatu passa a adotar o sistema de meia pensão (café da manhã e jantar) e pensão completa e a contar com mais opções de restaurantes, que possibilitam uma distância mínima de um metro e meio entre cadeiras e mesas, ampliando ainda mais os espaços de circulação de hóspedes e funcionários.

O Cacau é exclusivo para o café da manhã, com os tradicionais e fartos sabores locais; Dendê com cardápios elaborados especialmente para almoço e jantar; Pitanga, baseado na gastronomia mediterrânea e o Malagueta, inspirado nos Diners americanos, com opções de lanches rápidos como hambúrgueres, diferentes versões da tradicional batata frita, milk shakes, entre outras delícias.

Os 122 apartamentos do resort foram revitalizados, mesclando peças de artesanato e mobiliário regional, em uma atmosfera aconchegante e acolhedora. As categorias standard, luxo, chalé, suíte luxo e suíte máster – com áreas de 30 a 90 m² – foram mantidas, mas com ocupação de, no máximo, três hóspedes por apartamento, o que permitiu ampliar ainda mais os ambientes, ideais para os diferentes perfis de hóspedes que o hotel recebe.

Para conduzir o Vila Angatu em meio aos novos tempos da hotelaria nacional e internacional, o Grupo Alemão Campo Bahia contratou Alfredo Stefani para a posição de Gerente Geral. Stefani acumula mais de 30 anos de experiência no setor, com atuação nos mais variados nichos deste mercado e passagens por grupos como Tropical e Atlântica.

“Com a suspensão temporária das atividades, entre final de março e julho, em função da pandemia da Covid-19, implementamos o projeto de reformulação do conceito de hospitalidade do Vila Angatu. Estamos totalmente preparados para oferecer aos nossos hóspedes uma nova experiência não apenas em nosso resort, mas também em Santo André, um vilarejo com uma praia deserta e longe das agitações e aglomerações. As principais atrações de Santo André são a natureza, a tranquilidade e os sorrisos hospitaleiros”, ressalta o executivo.

As demais áreas do resort também passaram por um retrofit, como as piscinas adulto e infantil, que têm agora espaçamento de um metro e meio entre mesas, cadeiras e espreguiçadeiras. Os hóspedes contam ainda com serviço de praia, quadra de tênis e poliesportiva, fitness center, sauna, Spa, playground, área de recreação infantil e estacionamento privativo.

Na loja Maria Farinha é possível comprar, com toda comodidade, trajes de banho para aproveitar os dias ensolarados, produtos para os cuidados com a pele e objetos produzidos por artesãos de Santo André e região, como cerâmicas e cestarias variadas. Outro diferencial do Vila Angatu, o barco Dream Catcher, navega na parte da manhã, parando para mergulho no arrecife de Coroa Alta, e pelo Rio João de Tiba à tarde, quando os hóspedes podem apreciar o pôr do sol. É possível reservar lugares nas saídas semanais ou solicitar passeios exclusivos para eventos e ocasiões especiais.

A infraestrutura para eventos (seminários, congressos, casamentos) conta com salas para montagens em formato auditório, serviço de alimentação e bebidas e staff especializado. Todos os espaços e ambientes foram adaptados para garantir o correto distanciamento e ampliar as áreas de circulação, respeitando as normativas de funcionamento, sempre com metade da capacidade de ocupação.

Serviço

O Vila Angatu Eco Resort & Spa está localizado no vilarejo de Santo André (BA), a 30 Km do Aeroporto de Porto Seguro e com fácil acesso também por estradas e rodovias municipais e estaduais. O complexo tem sistema de meia pensão (café da manhã e jantar) e pensão completa, infraestrutura de lazer e eventos, além de estacionamento gratuito. As reservas podem ser feitas pelo telefone (73) 3282-8233 e e-mail [email protected] Acesse mais informações pelo site http://vilaangatu.com.

Renner Cardoso

RSC Comunicação