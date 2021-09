Vilhena realiza seletiva de tênis de mesa para definição de equipes do JIR

No próximo sábado, 11 de setembro, a Secretaria Municipal de Esportes (Semes) e a Associação Vilhenense de Tênis de Mesa (AVTM) realizam seletiva para definir os atletas vilhenenses que representarão o município na modalidade de tênis de mesa nos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR), previstos pra novembro. Inscrições são gratuitas e acontecerão no dia da seletiva.

A competição que definirá os representantes da cidade no JIR será realizada na sede do clube social da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). As inscrições serão realizadas apenas no dia, das 14h às 15h e, logo em seguida, será feito o sorteio da ordem dos jogos. A seletiva será disputada no melhor de três sets, no formato todos contra todos. O quadro técnico seguirá as regras da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).

Rafael Martins, presidente da AVTM, enfatiza a importância da população para participar da seletiva. “Temos nossa associação onde treinamos todas as terças e quintas-feiras. Nossos membros certamente vão participar, mas o convite fica para toda a população, das pessoas que gostam da modalidade, venham participar, pois você poderá ser o representante da cidade no JIR. Durante a seletiva, vamos dispor de todo o material, como mesas, redes e bolinhas, porém, a raquete cada jogador tem que levar a sua”, destaca Rafael.

O secretário municipal de Esportes, Welliton Oliveira, aponta como serão definidos os representantes de Vilhena. “O tênis de mesa é muito competitivo. Nesta seletiva o primeiro e segundo lugar do masculino e feminino vão representar a cidade no JIR, nas categorias individual e em duplas. O trabalho da AVTM na modalidade vêm trazendo ótimos resultados. Nas últimas edições dos jogos as mulheres vilhenenses conquistaram dois ouros na categoria individual e no último JIR ficamos em segundo lugar por equipes no feminino e em quarto no masculino”, conclui o secretário.

INFORMAÇÕES

ara mais detalhes da seletiva, ou de como participar dos treinos de tênis de mesa da AVTM, basta entrar em contato com Rafael Martins, através do telefone e WhatsApp 99219-8173. Dúvidas sobre esta e outras competições podem ser sanadas pelo WhatsApp institucional da Secretaria Municipal de Esportes no número 3321-2174, ou em contato presencial na secretaria, localizada anexa ao Ginásio Jorge Teixeira, funcionando de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Via Assessoria