Vilhenense que filmou incrível batalha entre boto e peixe-elétrico no rio Guaporé recebeu mensagem da Escócia; VÍDEO “Briga” foi filmada há três anos, mas só agora autor do vídeo falou sobre a aventura

O vídeo é de 2018, mas só nesta semana foi explicado em detalhes por quem o produziu com o próprio celular. E as imagens do combate num trecho do rio Guaporé impressionam pela violência.

De acordo com o servidor estadual Adair Daré, ele foi até um local de pesca conhecido como “Baía Redonda”, nas proximidades de Pimenteiras do Oeste.

Em companhia de um amigo no mesmo barco, o ex-morador da zona rural de Cerejeiras, hoje lotado numa escola pública em Vilhena, Adair ouviu um “estrondo” na água.

Ao notar que era um boto cor de rosa atacando violentamente um peixe-elétrico, Daré começou a fazer o vídeo, que o companheiro de pescaria enviou para um amigo em Curitiba (PR) e este o publicou no Youtube.

O vilhenense disse que, após as imagens viralizarem no canal de vídeos, um pesquisador da Escócia, que estuda botos, entrou em contato com ele. O cientista, no entanto, não soube explicar o motivo do ataque, já que o boto não comeu o poraquê depois de matá-lo a golpes aplicados com a cauda.

Para a testemunha da “briga”, ao atacar o peixe com a cauda, lançando-o a vários metros, o boto estaria travando uma briga por território.

Assista o vídeo abaixo

Via Folha do Sul