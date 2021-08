Villa Rondônia volta a vencer o Porto Velho e avança à final no Sub-20

O Villa Rondônia venceu na tarde deste domingo o Porto Velho por 2 a 1 no estádio Aluízio Ferreira, na capital rondoniense, e garantiu presença na decisão do Campeonato Rondoniense Sub-20. A partida foi válida pelo jogo de volta da semifinal da competição estadual.

Ainda no primeiro tempo, Issler abriu o placar para o Villa Rondônia. Na etapa final, Matheus Saturnino deixou tudo igual. Mas Janderson garantiu a vitória do visitante.

Precisando da vitória em casa, o Porto Velho tentou pressionar o adversário no seu campo de defesa, porém encontrou um Villa Rondônia disposto a buscar o resultado mesmo atuando fora de casa. Aos 13 minutos, Alex Santos arriscou da entrada da área e chutou por cima. Aos 24′, o Villa respondeu com Kauê que finalizou de fora da área e o goleiro Neldo colocou para escanteio. Após a cobrança, Issler abriu o placar para os visitantes. Aos 41′, após cruzamento, Issler cabeceou, mas o goleiro Neldo defendeu no centro do gol. Aos 42′, Raniel cruzou e Edu Ribeiro cabeceou, mas o goleiro Darlon espalmou.

Na volta do intervalo, o Porto Velho foi para o abafa. Aos 11′, Rniel cruzou na área e Alex Santos finalizou, mas o goleiro Darlon defendeu. Aos 16′, Alex Santos cobrou falta e a bola passou rente a trave. Aos 17′, Adriel chutou forte, mas o goleiro Darlon estava atento e defendeu. Aos 18′, Edu Ribeiro teve a oportunidade e chutou para fora. Aos 23′, Edu Ribeiro cobrou falta, mas o goleiro Darlon fez grande defesa.

Aos 39′, Vicente chutou da entrada da área, mas o goleiro Darlon voltou a defender. Aos 41′, o Porto Velho conseguiu chegar ao seu gol com Matheus Saturnino. Mas, aos 49′, após contra-ataque do Villa Rondônia, a bola pegou na mão do zagueiro Hiury e o árbitro Fledes Rodrigues Santos assinalou a penalidade. Na cobrança, Janderson bateu e garantiu a vitória do Villa Rondônia.

Com o resultado, o Villa Rondônia fez 3 a 1 e carimbou sua classificação à decisão do Estadual Sub-20. Já o Porto Velho foi eliminado da competição.

Na decisão, o Villa Rondônia terá pela frente o Real Ariquemes. O primeiro jogo está programado para o dia 28 de agosto no estádio Gentil Valério, em Ariquemes. Já o segundo está marcado para o dia 4 de setembro no estádio Biancão, em Ji-Paraná.

Texto/Foto: Alexandre Almeida/FFER