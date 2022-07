Vinicius Miguel começa planejamento estratégico de pré-campanha para deputado federal

Durante coletiva de imprensa, que aconteceu na tarde da última quinta-feira (21/07), na sede do PSB-RO em Porto Velho, Vinicius Miguel se pronunciou a respeito da decisão da retirada de sua candidatura a governador para reforçar a nominata de deputados federais do partido no Congresso Nacional.

“Houve uma confluência muito forte da executiva nacional. Existe uma diretriz política e a definição de uma estratégia de priorização das eleições para Câmara dos Deputados que levou a um realinhamento das pré-candidaturas de vários estados. É o adiamento de um plano”, justificou Vinicius, que agora é pré-candidato a Deputado Federal.

“Existia um projeto, uma construção toda que vinha sendo feita. Meu nome vinha sendo cogitado, levantado, como pré-candidato ao governo. Nós estávamos dedicados a essa ideia, essa consolidação de proposta, sistematização de ideias, construção de pesquisas de opinião pública, diálogo com especialistas e com a sociedade civil pensando ter um plano de governo muito mais denso e sólido do que é usualmente apresentado. Mas esse plano foi adiado”, completou.

Vinicius também explicou aos jornalistas presentes na coletiva que as ideias do plano de governo serão readaptadas e consolidadas como Projetos de Lei, de Emenda à Constituição e de alocação de rendas orçamentárias. Confirmado como pré-candidato a Deputado Federal pelo PSB, Vinicius pretende se reunir com sua equipe de voluntários nos próximos dias para iniciar o planejamento da nova campanha.