Vinicius Miguel foi o primeiro dos até então pré-candidatos ao Governo de Rondônia se colocar na disputa, acreditando na sua boa campanha em 2018

O professor universitário desde o inicio das tratativas dos partidos de um campo mais progressistas a se colocar a disposição para a disputa do pleito, atitude que demonstrou coragem em um cenário composto também pelo ex-governador Daniel Pereira e do forte Anselmo de Jesus do Partido dos Trabalhadores.

Segundo boa parte dos especialistas em política no estado e vários jornalistas, ele vem acertando em sua estratégia, saindo de um partido de pouca expressão nacional, e migrando para o PSB que terá destaque nesse ano já que é o partido do candidato ao vice-presidente, o ex-tucano Geraldo Alckmin, em uma chapa com o forte ex-presidente Lula (PT).

O PSB possui mais de 40 vereadores pelo Estado, além de 3 deputados estaduais e a liderança do deputado federal Mauro Nazif.

A despeito de boatos plantados pela assessoria de outros pré-candidatos, Vinicius conseguiu apresentar a adesão de um grande grupo. Dois ex-deputados federais, Fátima Cleide e até mesmo Anselmo de Jesus se somam ao projeto.

Recentemente, o ex-Governador Daniel Pereira declinou da própria pré-candidatura para incorporar-se no que poderá ser uma grande coligação.

Um dos maiores articuladores da campanha, ao lado do Deputado Federal Mauro Nazif, tem sido o ex-prefeito e ex-deputado Cleiton Roque.

Ao time, se juntaram dois ex-candidatos à Prefeitura da capital e outrora adversários, Ramon Cujuí e Samuel Costa, ambos, possíveis candidatos ao Senado e a Deputado Federal.

Outras adesões que vem do Estado todo são as militâncias sindicais do SINTERO (o próprio Vinicius é professor na Unir) e da Fetagro, com a chancela de toda uma militância organizada em todos os municípios do Estado.

Se antes, a crítica e possivelmente, a maior dificuldade de Vinicius eram alguns segmentos onde era desconhecido, agora, ele vem ganhando espaço pouco a pouco.

Diferentemente das demais pré-candidatura que tem ido para embates, Vinicius tem ido de forma silenciosa e conseguido demonstrar capacidade de aglutinar de uma esquerda que parecia sem lideranças até segmentos insatisfeitos da direita em Rondônia.

Nos bastidores, Vinicius é tido como um excelente profissional, exímio advogado, que ganhou notoriedade com performances admiráveis em debates.

Sua filiação no PSB causou euforia nos apoiadores e angústia em adversários. Nenhum concorrente tem dúvidas que ele não deve ser subestimado.

