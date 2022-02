Vinicius Miguel não acredita em aliança com PSDB, e confirma desincompatibilização em abril

Uma possível Federação entre PSDB e Cidadania, anunciada na última semana, não é crível, segundo o dirigente deste último partido em Rondônia, Vinicius Miguel. Segundo ele, já se falou fusão com PDT, PSB e até PV e nunca chegou-se a um termo. Além do PSDB, o Cidadania conversa com MDB e com o PDT para firmar a Federação, mas “as conversas são especulação, nada é definitivo”.

Vinicius é atualmente secretário municipal de Agricultura e garante que cumprirá os prazos de desincompatibilização, deixando o cargo no final de abril. “Não conversei ainda com o dr. Hildon, mas pretendo concorrer a algum cargo”, disse ele, desconversando sobre qual cargo vai disputar em 2022.

