“Vítima teve vida ceifada enquanto trabalhava”, diz juiz ao decretar preventiva de assassino confesso de eletricista na Capital

Evandilson Veloso de Oliveira, o assassino confesso do eletricista Gerson Francisco Nunes, 46 anos, morto a tiros na manhã de sexta-feira (31), teve a prisão preventiva decretada pelo juiz Franklin Vieira dos Santos no final da manhã deste domingo (2), cerca de 24 horas após apresentar a versão que era extorquido pelo funcionário terceirado da Energisa e que perdeu a cabeça partindo para o homicídio. Segundo apurou om jornal, a Polícia tenta prender o acusado.

Dois pedidos de prisão contra o assassino confesso foram feitos ao Judiciário. No primeiro, o Ministério Público, através da promotora que oficia no juízo de crimes contra a vida, lembrou que em depoimento e em entrevista da defesa do acusado, houve a confissão do bárbaro crime. Já o delegado que cuida do caso, recomendou a prisão a partir dos elementos incriminadores constantes na Lei Penal. “Depreende-se do contexto fático narrado que a custodia cautelar é necessária. O crime ocorreu em via pública desta Capital, em plena luz do dia e a vítima teve sua vida ceifada enquanto trabalhava. O crime cometido com indícios de crueldade, sem que a vítima tenha tempo de defender-se.”, afirmou o magistrado, destacando ainda a vida pregressa do acusado, com condenações por homicídio, violência doméstica e homicídio.

Via redação / Rondoniagora