“Você pode acreditar no que você quiser, mas eu sou juiz da Constituição”, disse Fux. Essa é realmente muito difícil de crer

“Os juízes podem ter as suas opções, podem ser casados, ter filhas, netos. O juiz não pode levar para o julgado os seus valores que não são valores constitucionais. O Estado é laico. Você pode acreditar no que você quiser, mas eu sou juiz da Constituição”. A frase é do ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, falando sobre algumas declarações do também ministro do Supremo, André Mendonça, o ‘terrivelmente evangélico’, indicado por Jair Bolsonaro à Corte.

Fux é judeu, e realmente ele não costuma misturar suas convições religiosas com decisões no STF. O problema é que não dá para acreditar ser ele ‘um juíz da Constituição’ por conta de suas outras decisões, algumas altamente questionáveis, como a interferência a favor do Banco Itaú em um processo que transitou em julgado e foi parar no Conselho Nacional de Justiça após o advogado Rafael Barroso Fontelles, sobrinho e herdeiro do escritório do tio, o também ministro Luís Roberto Barroso, acusar a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, de ter sido ‘parcial’ por ter determinado um bloqueio nas contas do banco, no valor de R$ 2,09 bilhões.

Fux feriu de morte a segurança jurídica ao cassar a decisão da magistrada atuando como corregedor interino do CNJ, um órgão que não tem competência para esse tipo de interferência por não se tratar de instância recursal. Fux criou uma situação gravíssima ao favorecer o banco, alegando ser uma ‘situação atípica’ como se isso fosse justificativa para tal interferência.

Com um histórico desses, soma-se a decisão que revogou o direito a habeas corpus aos condenados no caso da Boate kiss, que renderam ao ministro uma denúncia à Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA), uma situação esdrúxula, afinal, trata-se de acusar de uma grave violação o homem que deveria defender as leis.

O futuro certamente não será generoso com a biografia de Fux. Difícil crer na alegação dele ser um ‘juíz constitucional’.

Não cabe ao conselho (CNJ) fiscalizar, reexaminar ou interferir nos efeitos de decisão judicial, regularmente proferida por membro do Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional. As atribuições do conselho estão previstas no parágrafo 4º do artigo 103-B da Constituição Federal”.