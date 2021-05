Vôlei: Nalbert e especialistas comentam semana agitada dentro e fora das quadras de vôlei

Amistosos da seleção masculina, Liga das Nações feminina, escândalo na CBV e entrevista com Filipe, o novo técnico do Cruzeiro, são os temas do podcast “Na Rede com Nalbert”

A dois meses das Olimpíadas de Tóquio, o vôlei mundial está movimentado com a Liga das Nações, último teste para a definição dos times que vão brigar pelas medalhas olímpicas. No Brasil, especificamente, os bastidores também andam agitados com o escândalo com acusações de fraude tributária contra a Confederação Brasileira de Vôlei e a polêmica da obrigação de os atletas usarem tênis da patrocinadora das seleções. Esses são os temas da semana do podcast “Na rede com Nalbert” .

Para este episódio, Nalbert convidou o narrador Bruno Souza e o produtor de esportes olímpicos da Globo, Thiago Fernandes, que falaram especialmente sobre a preparação final das seleções feminina e masculina rumo à Liga das Nações. O time masculino fez três amistosos com a Venezuela e ganhou todos.

– O Schwanke rodou bem todo o elenco para dar ritmo de jogo, embora a Venezuela não seja o que era no começo dos anos 2000. Vimos a estreia do Vaccari, e no terceiro jogo vimos o time que mais se aproximou daquele que ganhou a Copa do Mundo em 2019, um time forte, e gostei muito do que vi. E agora para a Liga das Nações vai todo mundo querendo garantir a vaga nas Olimpíadas – analisou Bruno, que narrou uma das partidas amistosas.

Sobre a disputa pelas posições, os especialistas apontam que a principal dúvida do elenco está entre os centrais.

– Os levantadores, Bruninho e Cachopa, já estão definidos, ainda mais que a comissão decidiu não convocar o William. Na ponta, claramente serão Lucarelli, Leal, Douglas e Maurício Borges – e neste caso, acho que a briga aí será pela titularidade. Todo mundo fala de Leal e Lucarelli, mas o Douglas Souza está comendo a bola. O Wallace é o oposto titular, e acho que o Alan leva vantagem sobre o Felipe Roque nesta disputa, e entre os líbero o Thales também está na frente na briga com o Maique. Agora, no meio, Lucão e Maurício Souza estão garantidos, a dúvida é a terceira vaga entre Isaac e Flávio – opinou Thiago.

Quanto à Liga das Nações feminina, os especialistas consideram que o time comandado por José Roberto Guimarães não está na mesma fase de preparação que o time masculino.

– A gente tem time para brigar na Liga das Nações, apesar de estar atrás de China, Itália, Servia e Estados Unidos. Com Natália, Gabi, Tandara e Macris tem condições de surpreender. Diferente da seleção masculina, que já tem um time e chega como favorito, a equipe feminina está no momento de achar o time que vai disputar as Olimpíadas. O time teve um ciclo complicado com lesões e precisa se encontrar – e se isso acontecer, temos time para brigar, sim – aposta Thiago.

Bruno acrescentou que gostaria de ver Carol Gattaz atuando – a central nunca disputou uma edição de Jogos Olímpicos.

– O Brasil está muito no páreo para a Liga das Nações, sim, ainda mais que é a competição que vai definir o time olímpico. Gostaria de ver a Gattaz jogando com a Macris, com quem faz dupla no Minas. E também queria ver a Ana Cristina nesse ambiente de seleção adulta. Quanto ao elenco, acho que Gabi, Natália, Camila Brait, Macris estão garantidas – e aí a dúvida é a mesma do masculino – entre as centrais – disse o narrador.

Nalbert e os convidados ainda falaram sobre a polêmica de fraude tributária envolvendo a CBV e a obrigação de os atletas terem de usar tênis da marca que patrocina as seleções, além de uma entrevista com Filipe, multicampeão pelo Cruzeiro, que aceitou o desafio de virar o técnico do elenco mineiro, que perdeu Marcelo Mendez.

Via Globoesporte.com