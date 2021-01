Voo que traz vacinas para Rondônia chega às cinco da manhã dessa terça-feira, 19

Nas primeiras horas da manhã desta terça feira, 19, chegam em Porto Velho as primeiras doses da vacina contra a Covid-19.

O vôo vem fazendo escalas pelo país e está confirmado às cinco horas da manhã de terça feira, 19, no aeroporto Jorge Teixeira e terá escolta da Polícia Federal. As doses serão transportadas pelos Aviões da FAB (Força Aérea Brasileira).

Os primeiros lotes imunizantes chegarão no Aeroporto Internacional Jorge Teixeira, e seguirão para a Rede de Frio. De lá, serão distribuídas para as regionais Ariquemes, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Cacoal e Vilhena, todos os municípios que também têm Rede de Frio. Depois da rede de frio, as doses serão distribuídas para o restante dos municípios do estado.

OS PRIMEIROS A TOMAR:

A vacinação começará com os profissionais de saúde, seguidos de pessoas de 80 anos ou mais. Depois desse grupo, a vacinação será realizada em pessoas de 60 anos ou mais, seguido por pessoas de 75 a 79 anos e população indígena acima de 18 anos.

Segundo o Plano Estadual de Operacionalização da Vacinação Contra à Covid-19, a vacina será aplicada em duas doses, com intervalo de 14 dias.

Para Rondônia estão reservadas 49.400 doses da vacina CoronaVac