Waltenberg é eleito Diretor Jurídico da ABRALEITE na chapa de Geraldo Borges

Com apenas três anos de idade, a ABRALEITE reúne centenas de produtores nos 27 estados do país. Tem representantes em todos os estados, e sua diretoria é formada pelos maiores produtores de leite do Brasil

O pecuarista Walter Waltenberg, aposentado do TJRO, foi eleito Diretor Jurídico da Associação Brasileira de Produtores de Leite – ABRALEITE. Na mesma data, foi votada a incorporação da Leite Brasil, com sede em São Paulo, associação criado em 1972.

A Associação é presidida por Geraldo Borges, criador e selecionador de gado Gir e Girolando. Com sede própria em Brasília-DF, a ABRALEITE defende os interesses não só do setor lacteo, mas também de outros ramos do agronegócio.

Waltenberg era representante da Abraleite em Porto Velho. Há anos se dedica ao agronegócio, com reprodução, criação comercialização e venda de gado leiteiro, além da produção e comercialização de leite com a marca Fresquinho.

Administrador experiente, tendo passado pela Presidência do Tribunal de Justiça de Rondônia no biênio 2017/2018, Waltenberg também é Sócio Conselheiro do Instituto Êxito, entidade presidida por Janguiê Diniz, que reúne a nata do empreendedorismo nacional e que se dedica a identificar e estimular vocações empresariais, para multiplicar empreendedores no Brasil.

Para Waltenberg, a chapa Consolidação, aclamada no último dia 21, vai dedicar-se nos próximos três anos a ampliar a pauta que gestiona junto ao Legislativo e Executivo nacional, e também vai fomentar maior desenvolvimento do agronegócio no Estado de Rondônia, através de seus representantes.

Nesses primeiros três anos, inúmeras conquistas foram contabilizados pela associação, que goza de imenso prestígio junto ao governo federal e parlamentares em Brasília.

“Geraldo Borges é um gestor de interesses do setor muito bem visto em Brasília”, afirma Waltenberg. “As pautas que ele defende agregam muitos interesses do agronegócio, de modo que suas ações sempre redundam em muito êxito para a categoria”.

Em Rondônia, Waltenberg se ocupa, além das atividades de pecuária e agricultura, em promover a inclusão de mulheres no meio político, além de incentivar a participação política dos cidadãos na vida de suas cidades. No campo político, luta por uma melhor assistência técnica ao pequeno e médio empreendedor familiar do agronegócio.