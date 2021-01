Walter Waltenberg aguarda UTI para ser transferido a Brasília para tratar Covid-19; seu estado é grave

O desembargador aposentado e ex-presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, Walter Waltenberg está internado em Porto Velho (RO) em estado grave devido a problemas causados pela Covid-19.

A Associação dos Magistrados de Rondônia emitiu nota informando que ele está entubado e aguarda para ser transferido para um hospital em Brasília, para dar prosseguimento ao tratamento.

Esta semana, também foi transferido para São Paulo, o desembargador Raduan Miguel Filho, em estado grave. Veja abaixo a nota sobre o estado de saúde de Waltenberg.

Raduan Miguel Filho está em SP

A ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DE RONDÔNIA – AMERON vem a público comunicar sobre o atual quadro de saúde do desembargador Walter Waltenberg da Silva Júnior.

O magistrado foi diagnosticado com a COVID-19 e está entubado em um hospital particular de Porto Velho onde aguarda ser transportado para seguir o tratamento de recuperação da enfermidade em Brasília através de uma UTI aérea.

No último boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde de Rondônia, nesta quinta-feira, o Estado possui 13.389 casos ativos da COVID-19. São 784 novos casos confirmados nas últimas 24 horas e 15 mortes decorrentes da doença. Desde o início da pandemia, em março, Rondônia acumula quase cem mil diagnósticos da doença e 1.890 óbitos.

A Ameron está diretamente em contato com a família para acompanhar o quadro de saúde do magistrado e se dispõe a prestar qualquer apoio necessário para o bem-estar do associado.

Rogamos orações para que o desembargador Walter Waltenberg da Silva Júnior tenha uma recuperação rápida e completa. Igualmente desejamos que a família encontre forças para atravessar esse momento tão difícil e delicado.

Porto Velho, 08 de janeiro de 2021

Euma Mendonça Tourinho

Presidente da AMERON

Blogdopainel, Alan Alex