Willian Arão encerra passagem pelo Flamengo e voltará a trabalhar com Jorge Jesus

O técnico Jorge Jesus voltará a treinar um jogador com passagem pelo Flamengo em 2022. Isso porque o volante Willian Arão encerrou a sua passagem pelo clube carioca e acertou com o Fenerbahçe, da Turquia. Em nota oficial, o Flamengo anunciou que o jogador viajará para fazer exames médicos e assinar contrato com o novo clube de Jesus.

Arão foi jogador de confiança do treinador português ao longo da temporada vitoriosa de 2019, quando o Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América. O treinador se despediu da equipe meses depois, mas voltou a ser cogitado no Rubro-Negro em diversas oportunidades desde então.

Nos últimos dias, Willian Arão sequer foi relacionado para os jogos do time em função da negociação. Ele chegou a equipe ainda em janeiro de 2016 e se consolidou como titular atuando no meio-campo e até na zaga. Neste período no Fla, ele acumulou os títulos de Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro estaduais.

Com o clube carioca, ele participou de 377 jogos, anotando 35 gols e erguendo dez taças. Agora, ele terá a oportunidade de trabalhar novamente com Jorge Jesus e encarar novos desafios. Lembrando que Arão foi o segundo meio-campista a se desligar do Flamengo nas últimas semanas, já que Andreas Pereira não teve o seu vínculo renovado e retornou ao futebol inglês. Fora dos planos do Manchester United, Andreas acertou com o Fulham.

Sem contar mais com os dois jogadores, o elenco do Flamengo já recebeu o reforço de Everton Cebolinha e deve ganhar novos nomes em breve. A intenção da diretoria é aproveitar a abertura da janela de transferências para aumentar os atletas a disposição do treinador Dorival Jr. Afinal, a equipe briga por conquistas em 2022 em diferentes campeonatos.

