Wilson Lima, governador do AM, é alvo da PF por desvios na Saúde

A Polícia Federal (PF) realiza, na manhã desta quarta-feira (2/6), ação contra o governo estadual do Amazonas, por supostas fraudes em licitação e desvios de recursos públicos durante a pandemia da Covid-19.

Trata-se da quarta fase da Operação Sangria, que investiga também a formação de organização criminosa.

No total, a corporação cumpre 19 mandados de busca e apreensão e outros seis de prisão, em Manaus (AM) e em Porto Alegre (RS). A casa do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), é alvo dessa ação. A ordem judicial também prevê o sequestro de bens e valores que somam R$ 22.837.552,24.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico de Lima e do secretário de Saúde, Marcellus Campêlo, alvo de um mandado de prisão.

Uma outra denúncia contra Wilson Lima é analisada, nesta quarta-feira, pela Corte Especial do STJ por supostas fraudes na compra de respiradores para o tratamento de pacientes com Covid-19.

Segundo as investigações, há indícios de que funcionários do alto escalão da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas realizaram contratação fraudulenta para favorecer grupo de empresários locais, sob orientação da cúpula do governo do estado, de um hospital de campanha.

A unidade de saúde, segundo a PF, não atende às necessidades básicas de assistência à população atingida pela pandemia da Covid-19, bem como coloca em risco de contaminação os pacientes e os funcionários da unidade.

Metrópoles