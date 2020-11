Workshop reúne guias e agentes para impulsionar o setor turístico no Estado

Com o propósito de fortalecer o setor turístico, o Governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), reuniu guias e agentes de turismo na manhã de quarta-feira, 11, para a realização de um Workshop em que foram apresentados os principais produtos oriundos do Estado, com a proposta de criar projetos destinados para alavancar o setor em Rondônia. O evento foi realizado respeitando o protocolo de segurança contra o coronavírus, com distanciamento e o uso obrigatório de máscaras.

A proposta é para que os guias de turismo obtenham mais conhecimentos sobre as regiões do Estado e suas potencialidades. Esse profissional tem a função de assessorar os viajantes ou visitantes, orientando e apresentando locais e pontos turísticos. Além disso, o Workshop é pontuado para pontapé inicial a estudos com vista à criação de microempresas individuais no setor, elaboração de projetos e buscará aproximação entre guias, agências de viagem, hotéis, e empresas do ramo.

O superintendente da Setur, Gilvan Pereira, abriu o Workshop enfatizando a importância em trilhar o caminho para alcançar metas para o turismo no Estado e destacou sobre a elaboração do plano de regionalização que tem sido trabalhado em cada região, de acordo com o seu segmento turístico. Os resultados têm sido positivos e, hoje, Rondônia conta com 7 regiões turísticas, onde é desenvolvido, em cada, um pólo para melhor ser trabalhado o segmento daquela região, a exemplo do que acontece no município de Pimenteiras, que é muito forte na pesca esportiva, entre outras atividades.

Ainda de acordo com o superintendente, o trabalho de regionalização fortaleceu também o exercício de governança nessas regiões, como já acontece em Cacoal. Com isso, o plano irá alcançar as agências e os guias de turismo. Dessa forma, em conjunto, o Estado irá conseguir oficializar o turismo. E em contrapartida o Governo do Estado já está desenvolvendo a Lei Estadual de Turismo.

“Estarmos reunidos nesse Workshop é de grande importância. E esse encontro vem para dar abertura para essa amplitude de entendimento e do potencial que temos em Rondônia. Esse Workshop marca mais um momento importante para que o turismo venha a se tornar mais formatado, com os atrativos mais preparados para a receptividade da população”, observou Gilvan Pereira.

O Workshop também contou com a participação do superintendente Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura (Sedi), Sérgio Gonçalves que explanou sobre as potencialidades das regiões no Estado com vista à estruturação de negócios.

Esteve presente ainda, a assistente de Comunicação Digital, Georgia Gusmão (da Superintendência de Comunicação do Governo do Estado), que destacou sobre a importância de engajar para rentabilizar, através das redes sociais. Na oportunidade, a responsável pela de Coordenações Turísticas da Setur, Lidiane Bandeira, fez uma apresentação sobre a estrutura organizacional da superintendência.

A presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens RO (ABAV/RO), Shirlene Santos, esteve presente ao evento e parabenizou a iniciativa do Estado, enfatizando o apoio da entidade, na certeza de que haverá um novo espaço de mercado em Rondônia, para abrir mais empregos e aumentar a economia. “Até então não havia visto esse movimento de apresentar Rondônia como um grande produto turístico. Esse empenho é muito louvável e a ABAV apoia completamente e está muito feliz em participar desse Workshop. Acredito que estamos no caminho certo, agora, é se preparar. Pois é um longo caminho, mas o primeiro passo já foi dado com maestria”, concluiu Shirlene.

Descubra Rondônia

Para quem deseja saber mais sobre as regiões turísticas do Estado e suas potencialidades é só acessar: rondoniatemtudo.ro.gov.br . Da pesca ao turismo de Aventura e Ecológico. Tudo isso, e muito mais, estão disponíveis no portal.

Fonte: Jaqueline Malta/Secom | Fotos: Daiane Mendonça