X receitas para fazer com frutas

As frutas são alimentos versáteis que podem aparecer em diferentes preparos de alimentos. Saiba mais a seguir!

O mundo das comidas e bebidas pode te surpreender na variedade de pratos diferentes que podem ser preparados. Muitas vezes, as pessoas ficam inacreditáveis ao experimentar combinações de sabores que antes, talvez achassem que não teria como dar certo. Um exemplo disso são a maioria dos pratos agridoces.

As frutas são alimentos que podem ter mais versatilidade do que você pensa. Podem facilmente fazer parte de pratos salgados como carnes, aves e peixes, além de participarem apenas de sobremesas. Sabendo preparar esses pratos agridoces corretamente, você cria um sabor único e incrível para partilhar com toda a família.

Acompanhe o artigo a seguir e veja algumas receitas incríveis que você pode utilizar frutas que vão te surpreender. Confira:

Panqueca de coxão mole grelhado com chutney de manga

Essa receita é deliciosa e pode te surpreender. Para ela, você precisará de:

½ kg de carne coxão mole;

Massa pronta de panqueca;

Sal e pimenta-do-reino a gosto;

1 cenoura grande;

1 pepino;

1 colher (sopa) de vinagre;

Para o chutney:

2 mangas maduras;

2 xícaras (chá) de vinagre de maçã;

1 ½ xícara (chá) de açúcar mascavo;

2 cravos;

1 pedaço de gengibre picado;

1 colher (sobremesa) de pimenta síria em grãos;

Modo de preparo

Inicie pegando uma panela e adicionando a manga cortada em cubos, o vinagre, o açúcar, os cravos, o gengibre, a pimenta e utilize sal a gosto. Misture tudo muito bem e deixe no fogo até ferver. Após isso, abaixe o foco e deixe cozinhando até a manga desmanchar por completo, para que se crie uma calda grossa. Reserve.

Para a carne, inicie temperando a peça com sal, pimenta e vinagre. Após isso, grelhe com um pouco de azeite até atingir o ponto desejado. Corte a cenoura e o pepino em tiras largas e finas. Reserve.

Após isso, pegue as massas prontas de panqueca e acomode fatias de pepino, cenoura e carne. Espalhe um pouco do chutney e enrole a massa. Corte a panqueca em 3 partes e prenda com uma ciboulette passada em água fervente. Sirva quente e aproveite!

Salada com melancia

Essa salada super refrescante vai te surpreender. Para prepará-la, você precisará dos seguintes ingredientes:

300g de rúcula;

800g de melancia em cubos;

150g de queijo fresco em cubos;

100g de cebola roxa fatiada;

100g de azeitonas pretas cortadas ao meio.

Molho:

2 colheres (sopa) de nozes;

½ xícara de azeite;

2 colheres (chá) de hortelã picada.

Modo de preparo

Primeiramente, junte todos os ingredientes do molho e misture. Reserve por uns 40 minutos para pegar bem o tempero. Em seguida, basta unir todos os ingredientes da salada em uma vasilha e jogar o molho por cima.

Chips de banana

Quer uma opção de snack mais saudável para o dia a dia? Veja a seguir os ingredientes e preparação de um chips de banana.

Ingredientes:

2 bananas da terra verdes;

2 batatas-doces;

2 mandioquinhas;

3 unidades de inhame médio;

1 litro de óleo de girassol para fritar.

Modo de preparo

Limpe todos os legumes e descasque-os corretamente. Mantenha a casca da banana da terra.

Em seguida, fatie todos os ingredientes com um descascador de legumes, para que eles fiquem bem finos. Frite no óleo quente, tire o excesso de gordura com papel-toalha e tempere com sal. Espere esfriar um pouco e sirva com um refrigerante ou outra bebida para acompanhar.