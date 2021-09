Zagueiro rondoniense é apresentado no Nova Cidade e afirma: “O estilo de jogo aqui é muito mais forte” O time está no grupo B com o Olaria, Goytacaz, Serra Macaense, Serrano e Campo Grande

De Rolim de Moura para Nilópolis (RJ), o zagueiro Matheus Rondônia foi apresentado no Nova Cidade para o Campeonato Carioca B1 2021. O atleta já havia passado pelas categorias de base do quero-quero, esteve no Bonsucesso, onde se profissionalizou e retornou para esta temporada. O atleta conversou com o ge.globo/ro sobre a empreitada fora do norte do país.

– Eu estava em São Paulo no União Suzano. Quem me mandou pra lá foi o Zanetti da escolinha Rolim, atual Guaporé. Vim para a casa de uma tia no Rio de Janeiro. Treinei uns dias no projeto Celecau aqui no Rio. Então, o dono desse projeto me mandou pro sub-17 do Nova Cidade. Joguei sub-20 também. Então tive a oportunidade de ir para Bonsucesso. Onde disputei o campeonato carioca profissional. Agora voltei para o Nova Cidade para disputar o Carioca B1 Profissional – relata o atleta.

Com carreira na base no sudeste do país, o atleta revelou ter encontrado diferenças na maneira de jogar. Ele teve que se deparar com um período de entendimento da maneira de jogo mas hoje se vê adaptado.

– Os grandes centros pedem jogadores inteligentes, com boa visão de jogo, que não tem medo de jogar, com comprometimento tático e com muita determinação. Senti sim a diferença da mudança de estado. Em Rondônia tem muitos jogadores de qualidade, mas não tem a mesma visibilidade que o sudeste do país tem. O sudeste é o foco do futebol no Brasil e há mais oportunidades e visibilidade. O estilo de jogo aqui é muito mais forte. Um futebol mais pegado tecnicamente – disse Rondônia.

Após passar pelo próprio Nova Cidade, União Suzano (SP) e Bonsucesso, o jogador rondoniense acredita que a oportunidade ainda na base foi uma dádiva para ele. Sair da cidade natal e rumar cerca de 2.910 km para ter uma chance não é fácil, mas ele se vê agradecido por poder ter seu desempenho visto.

– Eu me sinto feliz pela oportunidade de estar mostrando meu trabalho. Ainda tenho muito que evoluir. Jogo de volante e zagueiro. Minha característica é de marcador e de boa saída de bola. Tenho uma boa visão de jogo. Meu objetivo é chegar em time grande, jogar em outros países e melhorar a vida da minha família financeiramente. Em Rondônia tem muitos ótimos atletas que precisam de uma chance. – afirma.

O Campeonato Carioca B1 se inicia no dia 18 de setembro às 15h (horário de Brasília) para o Nova Cidade. O time irá encarar o Olaria, fora de casa, na Rua Bariri, pela Taça Maracanã. O time está no grupo B com o Olaria, Goytacaz, Serra Macaense, Serrano e Campo Grande.

A competição terá três fases. A equipe vencedora das taças Maracanã e Waldir Amaral fazem a final do Campeonato. O vencedor estará classificado para o campeonato Estadual da Série A2 de Profissionais 2022. O atleta tem grandes expectativas pessoais e quanto ao clube na competição.

– A minha expectativa é fazer um excelente campeonato, conseguir o acesso com o clube para a A2 aparecer propostas boas para meu futuro – revelou.

Sonhador, o jovem revelou que vislumbra uma carreira de sucesso com passagens fora do país.

– Meu grande sonho é viver do futebol,viajar para vários países e claro que dar uma vida financeiramente melhor para minha família

— Matheus Rondônia

Sempre que questionado, o atleta frisa que em Rondônia há jogadores de qualidade. Ele atesta isso e dá um recado para quem quer buscar a vida no futebol.

– O recado que eu dou é para que os atletas não desistam dos seus sonhos. Tenham foco e perseverança. Acreditem quê vai dar certo. Se dediquem ao máximo. Para quando a oportunidade bater na porta eles possam estar prontos – finaliza.

