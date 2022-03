Em contato com o Congresso americano, Zelensky faz apelo por ajuda no espaço aéreo da Ucrânia O mandatário ucraniano sugeriu a criação de uma coalização antiguerra, uma aliança forte, que possa responder rapidamente e seja capaz de desmobilizar invasões, como a da Ucrânia. Ele reclamou que as instituições criadas após as guerras do século passado não funcionam.

