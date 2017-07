Veículo é atingido por carreta e capota na BR-364 em Vilhena

De acordo com o Corpo de Bombeiros, no carro havia quatro pessoas, mas somente uma delas teve ferimentos. Passageiro foi levado para o hospital do município.

Um veículo foi atingido por uma carreta, saiu da pista e capotou às margens da BR-364, na altura do Km 70, em Vilhena (RO), na região do Cone Sul. O acidente foi registrado na tarde de sábado (22). De acordo com o Corpo de Bombeiros, no carro havia quatro pessoas, mas somente uma delas teve ferimentos e foi levada para o hospital do município.

Conforme os bombeiros, testemunhas relataram que o carro teria freado, quando a carreta acabou atingindo o veículo. Depois da batida, o carro de passeio saiu da rodovia, capotou algumas vezes e ficou destruído.

Um passageiro de 56 anos teve um corte no rosto, foi atendido no hospital e liberado. A Polícia Civil deve apurar as causas do acidente.

Por G1 Vilhena e Cone Sul