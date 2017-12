Deputados e senador lamentam a morte do médico e ex-prefeito Jacob Atallah

A Assembléia Legislativa de Rondônia, por meio do presidente Maurão Carvalho, e o Senador Valdir Raupp, junto com a deputada Marinha Raupp, emitiram notas de pesar sobre o falecimento do médico, ex-prefeito e ex-secretário de saúde Sr. Abdon Jacob Atallah.

Formado em medicina na Universidade Federal do Pará em 1961. Foi um dos quatro médicos fundadores do Conselho Regional de Medicina no Território Federal de Rondônia em 1963. Exerceu o cargo de prefeito de Porto Velho (1972/1974), deputado estadual (1983/1986) e Secretário de Saúde e de Educação.

Ele estava internado há quase 40 dias no Hospital de Clínicas de Porto Velho. O sepultamento ocorrerá nesta segunda-feira (4) no cemitério dos inocentes.

Em nota a ALE-RO pediu para que “o Senhor que o receba em Seu reino e que conforte a família nesse momento de dor.”

O senador Valdir e a deputada Marinha Raupp lembraram: “Ele exerceu vários cargos públicos com ética e seriedade e prestou relevantes serviços à população rondoniense tanto na administração pública como na atividade privada por ter sido também pioneiro da medicina no estado.” e pediram que “Neste momento de dor e tristeza nos solidarizamos com a família e rogamos ao Criador para que reserve ao Dr. Jacob um bom lugar na morada eterna.”

Imagem: o Prefeito na época, Jacob de Freitas Atallah, em companhia de sua esposa Sra. Auri Stella e seu filho o Abdon Atallah Neto.

Na Hora Online