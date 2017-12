Casal de agricultores colhe cerca de 500 kg de castanhas por ano e doa parte para produção de mudas

Um casal de produtores rurais de Ariquemes (RO), no Vale do Jamari, tem mostrado a importância do plantio de árvores com visão a longo prazo. Os gaúchos Flávio Shimitz e Isabel Shimitz plantaram 40 mudas de castanheiras, na década de 1980, que viram desenvolver e frutificar. Hoje, o casal colhe cerca de 500 quilos de castanhas por ano e parte da colheita é doada para produção de mudas, que ficam à disposição de outros agricultores para o plantio.

Com 40 anos de casamento, Flávio e Isabel viveram 37 destes no sítio deles. A propriedade tem 145 hectares de área na Linha C-60, em Ariquemes.

Flávio conta que chegou em Rondônia no fim da década de 1970. Poucos anos depois, ele recebeu mudas de castanheiras e aceitou plantá-las na propriedade, pensando que apenas os filhos e netos desfrutariam das árvores.

“Aqui é uma demonstração para os jovens que podem plantar, porque quando eu plantei, olhava aquela árvore grande no mato e pensei: ‘Meu Deus, será que vou colher fruto?’ E com 16 anos comecei colher fruto”, lembra.

Isabel Shimitz também recorda da dúvida que tinha se veria as castanheiras produzindo, já que elas são árvores que demoram alguns anos para produzir. “Nunca pensei que nós chegava a ver essas frutas, porque a gente já está de idade”, revela.

Foram 40 mudas plantadas, em 1983, em uma área de um hectare, que atualmente rendem cerca de meia tonelada de castanhas colhida a cada ano.

Sustentabilidade

A iniciativa do casal de agricultores é um exemplo de sustentabilidade. Uma parte da produção, os Shimitz consomem e distribuem entre família e amigos. Já a outra parte é doada para produção de mudas, que ficam à disposição de produtores que querem seguir o exemplo de Flávio e Isabel.

O engenheiro agrônomo da Secretaria de Meio Ambiente de Ariquemes (Sema), Acir Braido, explica que a muda da castanheira demora cerca de um ano para ser produzida. Ele ressalta a importância da árvore, que devido ao desmatamento, vem sendo ameaçada de extinção em alguns locais.

“A castanha-do-brasil é uma planta protegida por lei, ela pode ser usada no reflorestamento ou consorciada com capim dando sombra para o gado. Ele [Flávio] tem esse plantio de aproximadamente 40 árvores e produz mudas que vão beneficiar muitos outros produtores”.

Acir também lembra da possibilidade de regularizar junto aos órgãos ambientais o plantio de reflorestamento e utilizar a madeira proveniente da árvore no futuro.

Autor / Fonte: Diêgo Holanda, G1 Ariquemes e Vale do Jamari