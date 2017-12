Em Ariquemes, escola estadual prepara alunos para o protagonismo na sociedade

Aulas digitalizadas com notebooks distribuídos pelo governo e atividades extra-curriculares mudam o cotidiano dos jovens, estimulando-os a olhar para o futuro

A Escola Estadual Heitor Villa Lobos, localizada no Setor Institucional em Ariquemes, está produzindo uma geração de jovens que querem ser protagonistas na sociedade. São 600 estudantes envolvidos no programa Novo Tempo. Eles permanecem os dois turnos no ambiente e a base curricular é normal. “Mas as atividades são variadas e a carga horária é diferenciada”, explica Núria Lopes, coordenadora regional de Educação da região.

Neste programa, os estudantes escolhem o que querem estudar além da grade curricular normal e montam as estrutura para estas atividades de acordo com as metas estabelecidas. São estimulados a ter iniciativas próprias.

As atividades extracurriculares são praticadas através de clubes criados pelos próprios alunos. Eles podem criar, por exemplo, os “clubes” para estudar música, inglês ou teatro, por exemplo.

“Os alunos são atendidos por professores exclusivos, que passam o dia inteiro envolvidos nas atividades comuns aos grupos”, diz Núria Lopes, que acredita no futuro dos jovens do programa.

Para que o Novo Tempo funcione bem, é necessária a mudança de postura dos professores, pais e alunos. Núria argumenta que o processo é diferente de tudo o que o que alunos, pais e professores estavam acostumados.

O papel do professor é fundamental e ele precisa se adaptar à inovação. No Novo Tempo o docente é mediador. Segundo Núria Lopes, a sociedade receberá alunos preparados para tomar iniciativas, que buscarão ser protagonistas.

“Antes, só recebiam informações e não eram participativos. Neste processo, são preparados para buscar o caminho os leva à felicidade”, diz a coordenadora.

O Novo Tempo está em vigor desde o início do ano na escola. Há outras nove com o mesmo programa em todo o estado.

A Coordenadoria Regional de Educação de Ariquemes (CRE Ariquemes) abrange, além do município sede, as unidades de Alto Paraíso, Cacaulândia, Campo Novo, Cujubim, Monte Negro e Rio Crespo. Alunos atendidos são quase 17 mil com 1.650 servidores

Núbia Lopes diz que o Programa Novo Tempo provocou mudanças na forma como o processo educacional era realizado na Escola Heitor Villa Lobos

DIGITAL

Na escola Carmem Ione de Araújo, localizada no bairro Rota do Sol, também em Ariquemes, o ponto alto é a preparação do aluno para o ambiente digital.

O programa Aluno Digital, iniciado neste ano, extingue as aulas com quadro e giz. Todo o aprendizado é transmitido e recebido em netbooks doados pelo governo do estado para alunos e professores.

Bem avaliada por visitantes nas redes sociais, a escola tem professores capacitados para fazer o acompanhamento dos estudantes em todo o processo educacional, inclusive virtualmente.

“A tecnologia para o adolescente é um tema fantástico. Alunos e professores são comprometidos com o sistema, o ganho é grande e eles vão mais longe, saindo das quatro paredes, como defende o governador Confúcio Moura”, exulta a coordenadora Núria Lopes. Para ela, as aulas são diferenciadas e os alunos também são diferenciados

MILITAR

O Colégio Militar Tiradentes, unidade III, na avaliação da coordenadora Núria Lopes, protagoniza outra grande mudança na área educacional em Ariquemes.

Anteriormente, no mesmo espaço funcionava a Escola Chico Mendes.

As aulas são ministradas pela manhã e tarde com ensino fundamental e médio para clientela formada por 700 alunos. Apenas do 6º ao 9º ano e ensino médio

A escola está localizada num bairro distante do centro, o Setor 9, onde os alunos apresentavam problemas de disciplina e de aprendizado. O novo modelo de escola militar já produziu alterações positivas e é bem aceito pela comunidade.

A unidade atende, desde julho deste ano, com o programa Mais Educação, do governo federal, que introduz atividades extracurriculares no contratempo.

Autor / Fonte: Nonato Cruz / Secom