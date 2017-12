IFRO prorroga prazo de inscrições no processo seletivo de estagiários

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) prorrogou até o dia 06 de dezembro o prazo de inscrições no processo seletivo de estagiários para atuarem na Reitoria, situada no município de Porto Velho. São ofertadas três vagas, distribuídas nas áreas de Direito, Jornalismo e Publicidade e Propaganda.

Conforme o Edital, as vagas ofertadas são destinadas a estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino superior que tenham assinado Convênio para Concessão de Estágios com o IFRO, ou que aceitem firmar convênio com o IFRO no prazo de trinta dias da publicação da homologação do processo seletivo.

Para as vagas de Jornalismo e Direito podem se inscrever candidatos que estejam cursando do 4º ao 7º período. Já para a vaga na área de Publicidade e Propaganda os candidatos devem estar cursando do 3º ao 7º período. Os acadêmicos de Jornalismo e de Publicidade e Propaganda estagiarão na Assessoria de Comunicação e Eventos (ASCOM) e o acadêmico de Direito estagiará na Procuradoria Federal junto ao IFRO.

As inscrições para as vagas devem ser feitas mediante o envio dos documentos relacionados no Edital para o e-mail csca@ifro.edu.br, até o dia 06 de dezembro. O processo seletivo será realizado em duas fases: 1ª Fase – análise da ficha de rendimento acadêmico (classificatória e eliminatória); 2ª Fase – entrevista (classificatória) e prova prática destinada somente aos candidatos às vagas de Jornalismo e de Publicidade e Propaganda.

A duração do estágio será inicialmente de seis meses, podendo ser prorrogada por até 24 meses. Os estudantes em estágio não obrigatório, com carga horária de 30h, além do recebimento de auxílio-transporte, receberão bolsas de estágio no valor de R$ 520,00. Para mais informações consulte o Edital AQUI.

