Linhão de Médici a Costa Marques terá início este ano

“Já foi autorizado R$ 310 milhões para iniciar quatro grandes redes de energia elétrica em Rondônia, e uma delas é o linhão de Presidente Médici a Costa Marques”. O anúncio foi feito pelo senador Valdir Raupp (PMDB-RO) durante a inauguração da estação de captação de água de Santana do Guaporé, distrito do município de São Miguel do Guaporé, no último final de semana.

A obra já foi autorizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e está em processo de licitação. A expectativa é de que seja iniciada em setembro ou outubro desse ano.

“Depois da grande obra que foi a pavimentação da BR 429, agora vamos ter a construção dos linhões. A licitação acontecerá daqui a poucos dias e só neste trecho de Médici a Costa Marques serão investidos R$ 110 milhões, já assegurados no orçamento da União pela Aneel”, informou o senador.

As obras irão promover a integração de regiões isoladas e oferecer as comunidades energia elétrica de qualidade e confiável. Além dos municípios da BR 429 será atendida, ainda, a região da Ponta do Abunã, município de Porto Velho beneficiando as localidades de Abunã, Vista Alegre, Extrema, Ponta do Abunã e Nova Califórnia e a área de Buritis interligando Ariquemes, Monte Negro, Buritis e Campo Novo. O terceiro Linhão será na região de Machadinho do Oeste e serão contemplados os municípios de Machadinho, Vale do Anari, Theobroma, Cujubim e Jaru.

Autor / Fonte: Daniel Santana